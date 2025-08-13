В Днепре офисный центр перестроят в апарт-отель

Во время войны бизнес-центры потеряли инвестиционную привлекательность, особенно в прифронтовых регионах.

Недостроенный офисный центр на проспекте Науки в Днепре в ближайшее время превратят в многофункциональный комплекс с апарт-отелем и магазинами. Как сообщает Delo.ua со ссылкой на местный портал Gorod.dp, соответствующий проект одобрили на архитектурно-градостроительном совете.

Сегодня на участке по просп. Науки, 40-к, площадью 0,04 га, стоит долгострой бизнес-центра напротив ТРЦ Neo Plaza.

В новом здании, которое будет иметь пять этажей, разместят 21 гостиничный номер и коммерческие площади для магазинов.

Проект разработал известный днепровский архитектор Михаил Алипов, он решил визуально объединить новый объект со спроектированными им ранее зданиями в единый комплекс.

Кроме того, в планировании учтено перспективное строительство новой улицы, которая должна соединить проспект Науки с просп. Богдана Хмельницкого.

Заказчиком работ выступает ООО «Проспект 2025» - управленческая компания, занимающаяся сдачей в эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

