У Дніпрі офісний центр перебудують на апарт-готель

Під час війни бізнес-центри втратили інвестиційну привабливість, особливо в прифронтових регіонах.

Недобудований офісний центр напроспекті Науки у Дніпрі перетворять на багатофункціональний комплекс з апарт-готелем та магазинами. Як повідомляє Delo.ua з посиланням на місцевий портал Gorod.dp, відповідний проєкт схвалили на архітектурно-містобудівній раді.

Сьогодні на ділянці по просп. Науки, 40-к, площею 0,04 га, стоїть довгобуд бізнес-центру навпроти ТРЦ Neo Plaza.

У новій будівлі, що матиме п’ять поверхів, розмістять 21 готельний номер та комерційні площі для магазинів.

Проєкт розробив відомий дніпровський архітектор Михайло Аліпов, який вирішив візуально об'єднати новий об'єкт з будівлями, які були спроєктовані ним раніше, в єдиний комплекс.

Крім того, у плануванні враховано перспективне будівництво нової вулиці, яка має з’єднати проспект Науки з просп. Богдана Хмельницького.

Замовником робіт виступає ТОВ «Проспект 2025» - управлінська компанія, що займається здачею в й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Нещодавно Аліпов представив проект побудови нового багатофункціонального комплексу на місці кінотеатру "Січ", замовником робіт виступає фірма «Вайтран».

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві на Печерську знесуть торговельний центр, щоб на його місці збудувати багатофункціональний комплекс.

Тим часом стало відомо, що у Львові замість довгобуду збудують торговельний центр із зеленими терасами.

Також повідомлялось, що в Ужгороді відкрився новий торговельний центр з інвестиціями $5 млн.