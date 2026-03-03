В Еврокомиссии отреагировали на иск России по поводу замороженных активов: что говорят

Европейская комиссия полностью уверена в законности шага по бессрочной заморозке активов России.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Балаш Ужвари, передает "Укринформ".

Как сообщалось, 3 марта Центральный банк РФ обратился в Генеральный суд ЕС в Люксембурге с иском против Европейского Совета. Предметом спора является постановление от 12 декабря 2025 г., которое продлевает арест около 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) российских активов.

"Мы принимаем во внимание иск, поданный Центральным банком России в Генеральный суд ЕС, в котором обжалуется регламент Совета Европейского Союза от 12 декабря 2025 года. Этот иск подан в контексте растущего количества правовых обжалований России относительно наших мер поддержки Украины, и поэтому, конечно, мы не удивлены", - подчеркнул он.

По его словам, Еврокомиссия "полностью уверена в законности этого регламента и его совместимости с законодательством ЕС и международным правом".

Напомним, в декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.

19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Этот кредит будет погашен Украиной только после получения репараций РФ.

К тому времени российские суверенные активы будут оставаться обездвиженными, и Евросоюз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Напомним, ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.