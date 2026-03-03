Запланована подія 2

У Єврокомісії відреагували на позов Росії щодо заморожених активів: що кажуть

Рада ЄС, прапори ЄС
Росія подала позов щодо заморожених активів - Єврокомісія відреагувала / Shutterstock

Європейська комісія повністю впевнена у законності кроку щодо безстрокового замороження активів Росії.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає "Укрінформ".

Як повідомлялося, 3 березня Центральний банк РФ звернувся до Генерального суду ЄС у Люксембурзі із позовом проти Європейської Ради. Предметом спору є постанова від 12 грудня 2025 року, яка подовжує арешт близько 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) російських активів.

"Ми беремо до уваги позов, поданий Центральним банком Росії до Генерального суду ЄС, в якому оскаржується регламент Ради Європейського Союзу від 12 грудня 2025 року. Цей позов подано в контексті зростаючої кількості правових оскаржень Росії щодо наших заходів підтримки України, і тому, звичайно, ми не здивовані", - наголосив він.

За його словами, Єврокомісія "повністю впевнена в законності цього регламенту та його сумісності із законодавством ЄС і міжнародним правом".

Нагадаємо, у грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.

 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Цей кредит буде погашено Україною лише після отримання репарацій від РФ.

До того часу  російські суверенні активи залишатимуться знерухомленими, і Євросоюз залишає за собою право використовувати їх для погашення кредиту в повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права.

Нагадаємо, раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

Автор:
Світлана Манько