В Измаиле перенесли открытие ТЦ Покровский: когда его запустят

Сдача торгового объекта несколько раз переносилась: его планировали открыть еще в 2022 году.

Открытие нового ТЦ Pokrovsky в Измаиле переносится по техническим причинам.

Запуск торгового центра в городе, расположенном недалеко от границы Украины с Румынией, анонсировали в пятницу, 15 августа, однако дату сдвинули на 22 августа, отмечают в Украинском совете торговых центров.

Эту дату Delo.ua подтвердили и в UTG, выступающей разработчиком концепции и эксклюзивным брокером нового объекта, а также занимающейся его управлением.

Завершить объект должны были в IV квартале 2022 года, но в результате открытия ТРЦ отложили. В начале планировалось построить 8500 кв. м общей площади и 6500 кв. м – арендной. Впоследствии показатели уменьшились до 5300 кв. м и 4500 кв. м соответственно.

Pokrovsky должен стать первым профессиональным ТЦ в Измаиле. Общая площадь двухэтажного объекта составит 5300 кв. м ( GLA: 4500 кв. м). Девелопером выступает компания "Гермес".

ТРЦ имеет очень выгодную локацию: он расположен недалеко от крупнейшего по посещаемости объекта в городе - "Измаильского центрального рынка".

Как отметили в UTG, в трехуровневом здании будут размещены популярные среди местных жителей операторы.

На первом этаж откроются: продуктовый супермаркет "Таврия В", магазин табачных изделий "Табакерка", ювелирная сеть "Укрзолото", аптека "Доброго дня", магазин бытовой химии и косметики Prostor, магазин электроники MTA.

На втором этаже появятся: магазин польского бренда Sinsay, спортивный магазин Sportcenter, косметический магазин Esteticalab, мультибрендовый магазин Famo+Pinky, сети белья и аксессуаров Duna, Anabel Arto, магазин ювелирных украшений СЮФ.

