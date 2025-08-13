В Ізмаїлі перенесли відкриття ТЦ Pokrovsky: коли його запустять

Здачу торговельного об'єкту кілька разів переносили: його планували відкрити ще в 2022 році.

Відкриття нового ТЦ Pokrovsky в Ізмаїлі переноситься через технічні причини.

Запуск торговельного центру у місті, що розташований неподалік кордону України з Румунією, анонсували у п’ятницю, 15 серпня, однак дату зсунули на 22 серпня, наголошують в Українській раді торговельних центрів.

Цю дату Delo.ua підтвердили і в UTG, яка виступає розробником концепції та ексклюзивним брокером нового об’єкту, а також займається його управлінням.

Завершити об’єкт мали в IV кварталі 2022 року, але через війну відкриття ТРЦ відклали. На початку планувалося звести 8500 кв. м загальної площі й 6500 кв. м – орендної. Згодом показники зменшились до 5300 кв. м та 4500 кв. м відповідно.

Pokrovsky має стати першим професійним ТЦ в Ізмаїлі. Загальна площа двоповерхового об’єкту становитиме 5300 кв. м (GLA: 4500 кв. м). Девелопером виступає компанія "Гермес".

ТРЦ має дуже вигідну локацію: він розташований неподалік найбільшого за відвідуваністю об'єкта в місті - "Ізмаїльського центрального ринку".

Як зазначили в UTG, у трирівневій будівлі будуть розміщені популярні серед місцевих жителів оператори.

На першому поверсі відкриються: продуктовий супермаркет "Таврія В", магазин тютюнових виробів "Табакерка", ювелірна мережа "Укрзолото", аптека "Доброго дня", магазин побутової хімії та косметики Prostor, магазин електроніки MTA.

На другому поверсі з’являться: магазин польського бренду Sinsay, спортивний магазин Sportcenter, косметичний магазин Esteticalab, мультибрендовий магазин Famo + Pinky, мережі білизни та аксесуарів Duna, Anabel Arto, магазин ювелірних прикрас СЮФ.

