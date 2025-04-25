В НБУ спрогнозировали, как конфискация обездвиженных российских активов повлияет на евро

Вероятная полная конфискация обездвиженных российских суверенных активов, даже в случае их передачи Украине, не составит существенных рисков для статуса евро как второй ведущей валюты мира.

Такие данные приводит Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете.

Хотя ранее Европейский центральный банк выражал опасения по поводу возможных репутационных и финансовых последствий, включая сокращение использования евро в международных резервах, торговле и инвестировании, пока таких эффектов не зафиксировано.

Это разъясняется тем, что даже непосредственная конфискация русских активов, составляющих более 8% общего размера резервов в евро, и передача их в управление, к примеру, в интернациональный трастовый фонд, может понизить долю евро в резервах практически на 1.1 в. п., но экономического содержания такое изменение не будет

Первые выплаты Украине в рамках программы ERA Loans for Ukraine, в том числе 1,5 миллиарда евро в июле 2024 года, не вызвали значительную реакцию на валютных или фондовых рынках. НБУ также зафиксировал, что подобные предыдущие решения — в частности, по использованию сверхприбылей центральных депозитариев — не отразились на доверии к евро.

Анализ НБУ подтвердил, что угрозы роли этой валюты в случае полной конфискации обездвиженных российских активов в пользу Украины нет.

Некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, Китай и Индонезия, выражали обеспокоенность потенциальной конфискацией активов, возможность массового выхода из евровалютных инструментов оценивается как маловероятная. Геополитические факторы могут оказывать влияние на портфели международных резервов, однако евро остается ключевым финансовым инструментом для стран с глубокими экономическими связями с ЕС.

Отмечается, что общая часть евро в международных облигациях, банковском кредитовании, платежных системах и валютных резервах либо стабилизировалась, либо демонстрирует лишь незначительное снижение.

При этом синхронная конфискация активов всеми странами G7 фактически ограничивает альтернативу диверсификации резервов, сохраняя роль евро как безопасного инструмента.

В НБУ подчеркивают, что даже при сценарии прямой конфискации активов и временного механического сокращения резервов в евро более чем на 1 п.п., экономическое содержание этого эффекта будет незначительным. Евро и дальше будет сохранять позицию надежной альтернативы на фоне геополитической и рыночной турбулентности.

Напомним, в октябре 2023 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении, стоимость которой оценивается более чем в 500 млдр долларов.

В марте 2025 года стало известно, что Евросоюз планирует к ноябрю ежемесячно предоставлять Украине по 1 млрд. евро в рамках механизма ERA, а возврат средств предусмотрен за счет доходов от замороженных российских активов.