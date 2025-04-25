В НБУ спрогнозували, як конфіскація знерухомлених російських активів вплине на євро

Ймовірна повна конфіскація знерухомлених російських суверенних активів, навіть у разі їх передачі Україні, не становитиме суттєвих ризиків для статусу євро як другої провідної валюти світу.

Такі дані наводить Національний банк України у своєму інфляційному звіті.

Хоча раніше Європейський центральний банк висловлював побоювання щодо можливих репутаційних та фінансових наслідків, включаючи скорочення використання євро у міжнародних резервах, торгівлі та інвестуванні, наразі таких ефектів не зафіксовано.

Це пояснюється тим, що навіть безпосередня конфіскація російських активів, які становлять більше 8% загального обсягу резервів у євро, та передача їх в управління, наприклад, у міжнародний трастовий фонд, може знизити частку євро в резервах на майже 1.1 в. п., але економічного змісту така зміна не матиме

Перші виплати Україні в межах програми ERA Loans for Ukraine, зокрема 1,5 мільярда євро у липні 2024 року, не викликали значної реакції на валютних чи фондових ринках. НБУ також зафіксував, що подібні попередні рішення — зокрема, щодо використання надприбутків центральних депозитаріїв — не позначилися на довірі до євро.

Аналіз НБУ підтвердив, що загрози для ролі цієї валюти в разі повної конфіскації знерухомлених російських активів на користь України немає.

Деякі країни, зокрема Саудівська Аравія, Китай та Індонезія, висловлювали занепокоєння щодо потенційної конфіскації активів, можливість масового виходу з євровалютних інструментів оцінюється як малоймовірна. Геополітичні фактори можуть впливати на портфелі міжнародних резервів, однак євро залишається ключовим фінансовим інструментом для країн із глибокими економічними зв’язками з ЄС.

Зазначається, що загальна частка євро в міжнародних облігаціях, банківському кредитуванні, платіжних системах і валютних резервах або стабілізувалася, або демонструє лише незначне зниження.

При цьому синхронна конфіскація активів усіма країнами G7 фактично обмежує альтернативи диверсифікації резервів, зберігаючи роль євро як безпечного інструмента.

У НБУ підкреслюють, що навіть за сценарію прямої конфіскації активів і тимчасового механічного скорочення резервів у євро на понад 1 в.п., економічний зміст цього ефекту буде незначним. Євро й надалі зберігатиме позицію надійної альтернативи на тлі геополітичної та ринкової турбулентності.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові, вартість якої оцінюється у понад 500 млдр доларів.

У березні 2025 року стало відомо, що Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму ERA, а повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.