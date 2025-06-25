В Одесской области озеро Катлабух на грани высыхания: аграрии предупреждают о катастрофических последствиях

Озеро Катлабух, питающее общины и аграрные предприятия юга Одесщины, оказалось на грани высыхания. Сейчас водоем заполнен лишь на 57%, и по прогнозам экспертов к 1 июля достигнет мертвого объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).

Озеро Катлабух на грани высыхания

Отмечается, что высыхание озера означает нарушение гидрологического режима, значительное ухудшение качества воды, потеря источника водоснабжения населенных пунктов Измаильского района, уменьшение биоразнообразия и коллапс в системе орошения и потерю урожая на тысячах гектаров.

Организация водопользователей "Вода жизни", объединяющая фермерские хозяйства, коммунальные предприятия и других потребителей воды в бассейне озера Катлабух, еще 17 июня 2025 года обратилась к власти с просьбой срочно вмешаться в чрезвычайную ситуацию.

Озеро Катлабух на грани высыхания Фото: uacouncil.org



"Озеро Катлабух Измаильского района Одесской области есть единственным источником водоснабжения населённых пунктов, которые расположены на его берегу. Вода в озере используется для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Население не имеет другого источника воды. Колодцы уже пересыхают", — говорится в письме, которое "Вода жизни" направила Кабмину, Минагрополитики, Одесской ОГА и ряду других институтов.

Урожай под угрозой

В ВАР подчеркивают, что сегодня под угрозой остаться без источника воды находятся 15 тысяч местных жителей населённых пунктов Измаильского района.

Кроме того, сверх 8500 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под угрозой гибели урожая. 2000 га ранних зерновых и 6000 га кукурузы, подсолнечника, бобовых и овощей. В зоне риска более 30 фермерских хозяйств, большинство из которых – малые и средние предприятия, ключевые работодатели в селах.

Для наполнения водой нужно около 43 млн грн

Как объясняют эксперты, согласно правилам эксплуатации водохранилища Катлабух, после наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня в период наводнения, в летний период с помощью насосной станции (находится в сфере управления Госрыбагентства) необходимо производить подкачку воды с целью поддержания уровня воды на водохранилище.

Но такое наполнение этим летом не осуществлялось, что и привело к кризисной ситуации. как можно быстрее начать принудительное заполнение озера Катлабух.

"Мы подчеркиваем: эта проблема — системная угроза жизни и благополучию десятков тысяч человек. Без воды нет будущего ни в аграрном производстве, ни в быту, ни в экологии", — подчеркивают в ВАР.

Там констатируют, что к сожалению деньги на наполнение озера до сих пор не найдены, хотя в госбюджете на 2025 год Госрыбагентству выделено 84 млн грн на покупку электроэнергии для обеспечения работы насосных станций. В то же время, по предварительным расчетам, для заполнения озера Катлабух нужно около 43,4 млн. грн.

Аграрии в безвыходном положении

Аграрии заявляют о критической ситуации в сельском хозяйстве из-за аномальной засухи, весенних заморозков, а также ограничений со стороны Европейского Союза на украинский аграрный экспорт.

В Херсонской области погибло более 55 тысяч гектаров посевов. На значительных площадях потери урожая ключевой для продовольственной безопасности культуры – пшеницы – достигают от 50% до 100%. Прямые убытки аграриев уже превысили миллиард гривен.

В этой связи аграрные ассоциации требуют от премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно вмешаться, чтобы избежать еще более глубокого кризиса:

разработать и внедрить механизм прямой государственной дотации в 1 гектар утраченных посевов для пострадавших хозяйств;

предусмотреть в государственном бюджете на 2026 год средства на запуск государственной программы страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в соответствии с Законом Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

"Если правительство не вмешается, это неизбежно приведет к сокращению посевных площадей под пшеницей на следующий маркетинговый год. А это означает уменьшение экспорта и рост цен на хлеб в Украине ", — подчеркивают аграрии.