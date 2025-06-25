На Одещині озеро Катлабух на межі висихання: аграрії попереджають про катастрофічні наслідки

Озеро Катлабух, що живить громади та аграрні підприємства півдня Одещини, опинилось на межі висихання. Наразі водойма заповнена лише на 57%, і за прогнозами експертів до 1 липня досягне мертвого об’єму.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Озеро Катлабух на межі висихання

Зазначається, що висихання озера означає порушення гідрологічного режиму, значне погіршення якості води, втрата джерела водопостачання для населених пунктів Ізмаїльського району, зменшення біорізноманіття та колапс у системі зрошення та втрату врожаю на тисячах гектарів.

Організація водокористувачів "Вода життя", яка об’єднує фермерські господарства, комунальні підприємства та інших споживачів води у басейні озера Катлабух ще 17 червня 2025 року звернулися до влади з проханням терміново втрутитися у надзвичайну ситуацію.

Озеро Катлабух на межі висихання. Фото: uacouncil.org



"Озеро Катлабух Ізмаїльського району Одеської області є єдиним джерелом водопостачання населених пунктів, які розташовані на його березі. Вода в озері використовується на побутові та сільськогосподарські потреби. Населення немає іншого джерела води. Колодязі вже пересихають," - йдеться у листі, який ОВК "Вода життя" надіслала Кабміну, Мінагрополітики, Одеській ОДА та низці інших інституцій.

Врожай під загрозою

У ВАР наголошують, що сьогодні під загрозою залишитись без джерела води знаходяться 15 тисяч місцевих жителів населених пунктів Ізмаїльського району.

Крім того, понад 8500 гектарів сільськогосподарських угідь опинилися під загрозою загибелі врожаю. Серед них — 2000 га ранніх зернових та 6000 га кукурудзи, соняшника, бобових і овочів. У зоні ризику — понад 30 фермерських господарств, більшість із яких — малі й середні підприємства, ключові роботодавці в селах.

Для наповнення водою потрібно близько 43 млн грн

Як пояснюють експерти, згідно з правилами експлуатації водосховища Катлабух, після наповнення водосховища до відмітки нормального підпірного рівня в період повені, в літній період за допомогою насосної станції (знаходиться в сфері управління Держрибагентства) необхідно здійснювати підкачку води з метою підтримки рівня води на водосховищі.

Але таке наповнення цього літа не здійснювалося, що і призвело до кризової ситуації. Тому організація водокористувачів просить якнайшвидше розпочати примусове наповнення озера Катлабух.

"Ми наголошуємо: ця проблема — системна загроза життю та добробуту десятків тисяч людей. Без води немає майбутнього — ні в аграрному виробництві, ні у побуті, ні в екології", - підкреслюють у ВАР.

Там констатують, що на жаль, гроші на наповнення озера досі не знайдені, хоча у держбюджеті на 2025 рік Держрибагентству виділено 84 млн грн на купівлю електроенергії для забезпечення роботи насосних станцій. Водночас, за попередніми розрахунками, для заповнення озера Катлабух потрібно близько 43,4 млн грн.

Аграрії у безвихідному становищі

Аграрії заявляють про критичну ситуацію у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку Європейського Союзу на український аграрний експорт.

На Херсонщині загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів. На значних площах втрати врожаю ключової для продовольчої безпеки культури — пшениці — сягають від 50% до 100%. Прямі збитки аграріїв вже перевищили мільярд гривень.

У зв’язку з цим аграрні асоціації вимагають від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля терміново втрутитися, аби уникнути ще глибшої кризи:

розробити та впровадити механізм прямої державної дотації на 1 гектар втрачених посівів для постраждалих господарств;

передбачити в державному бюджеті на 2026 рік кошти на запуск державної програми страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень відповідно до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

"Якщо уряд не втрутиться, це неминуче призведе до скорочення посівних площ під пшеницею на наступний маркетинговий рік. А це означає зменшення експорту та зростання цін на хліб в Україні", — наголошують аграрії.