Венгрия призывает ЕС приостановить пошлины на удобрения из России и Белоруссии

Венгрия хочет, чтобы Евросоюз приостановил пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь обратился к еврокомиссарам с предложением отменить тарифы и дополнительные пошлины на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Венгрия может столкнуться с понижением урожайности

Отмечается, что венгерский министр предупредил о росте мировых цен на удобрения и напомнил о проблемах поставок в связи с войной в Иране. По его мнению, это может поставить под угрозу фермеров в ЕС и привести к росту цен на продовольствие.

При этом остановка движения через Ормузский пролив привела к резкому удорожанию азотных удобрений. Учитывая стратегическую важность этого пути для мировой торговли, рынок опасается сокращения производства продовольствия из-за отсутствия доступных ресурсов для аграриев.

Надежда отметил, что Венгрия может столкнуться со снижением урожайности, если не будет доступа к дешевым удобрениям, ведь зависит от импорта.

Ограничение ЕС

В то же время, в ЕС ранее объясняли введение новых ограничений необходимостью уменьшить зависимость от российских и белорусских поставок, а также сократить экспортные доходы Москвы.

По решению Совета Евросоюза с 1 июля 2025 года   вступили в силу новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения.

В ЕС отмечали, что доходы от продажи удобрений из России и Беларуси напрямую способствуют ведению войны против Украины.

Заметим, что среди требований России на мирных переговорах было снятие санкций   из российских производителей и экспортеров продовольствия, а также судов, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями.

Стоимость удобрений в Украине

Следует отметить, что в Украине также зафиксировано   рост цен на карбамид. По состоянию на 11 марта импортный товар подорожал на 10,1 тыс. грн. по сравнению с прошлой неделей.

Текущая цена составляет 40–42 тыс. грн/т на условиях FCA-порта. Спрос на удобрение сохраняется со стороны аграриев, трейдеров и изготовителей карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

Из-за роста цен изменилось соотношение стоимости удобрений и сельхозпродукции. По сравнению с прошлым годом покупателям необходимо потратить на 56% больше кукурузы или на 57% больше пшеницы для приобретения одной тонны карбамида. Такой уровень цен самый высокий с 2022 года.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Автор:
Светлана Манько