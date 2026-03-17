Угорщина закликає ЄС призупинити мита на добрива з Росії та Білорусі

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звернувся до єврокомісарів із пропозицією скасувати тарифи і додаткові мита на імпорт добрив із Росії та Білорусі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Угорщина може зіткнутися зі зниженням врожайності

Зазначається, що угорський міністр попередив про зростання світових цін на добрива та нагадав про проблеми з постачаннями у зв'язку з війною в Ірані. На його думку, це може поставити під загрозу фермерів у ЄС та призвести до зростання цін на продовольство.

При цьому зупинка руху через Ормузьку протоку призвела до різкого подорожчання азотних добрив. З огляду на стратегічну важливість цього шляху для світової торгівлі, ринок побоюється скорочення виробництва продовольства через брак доступних ресурсів для аграріїв.

Надь зауважив, що Угорщина може зіткнутися зі зниженням врожайності, якщо не матиме доступу до дешевих добрив, адже залежить від імпорту.

Обмеження ЄС

Водночас у ЄС раніше пояснювали запровадження нових обмежень необхідністю зменшити залежність від російських і білоруських постачань, а також скоротити експортні доходи Москви.

За рішенням Ради Євросоюзу з 1 липня 2025 року набули чинності нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива.

В ЄС наголошували, що прибутки від продажу добрив з Росії та Білорусі безпосередньо сприяють веденню війни проти України.

Зауважимо, що серед вимог Росії на мирних переговорах було зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства, а також суден, задіяних у торгівлі продовольством і добривами.

Вартість добрив в Україні

Варто зазначити, що в Україні також зафіксовано зростання цін на карбамід. Станом на 11 березня імпортний товар здорожчав на 10,1 тис. грн порівняно з минулим тижнем.

Поточна ціна становить 40–42 тис. грн/т на умовах FCA-порт. Попит на добриво зберігається з боку аграріїв, трейдерів та виробників карбамідо-аміачної суміші (КАС).

Через зростання цін змінилося співвідношення вартості добрив та сільгосппродукції. Порівняно з минулим роком, покупцям необхідно витратити на 56% більше кукурудзи або на 57% більше пшениці для придбання однієї тонни карбаміду. Такий рівень цін є найвищим з 2022 року.

Раніше повідомлялося, що війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.