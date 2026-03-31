Хороших новостей нет: Кая Каллас рассказала о предоставлении €90 млрд займа Украине и 20-й пакет санкций против РФ

ЕС все еще работает над принятием 20-го пакета антироссийских санкций и предоставлением 90 миллиардов евро ссуды для Украины, однако на этом пути есть определенные препятствия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне".

"Да, у нас есть некоторые препятствия на пути относительно 20-го санкционного пакета, а также по выплате займа. Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хорошие новости. Мы все еще работаем и надеемся, что получим это решение на следующем Европейском Совете", – сказала представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время общения с журналистами в Буче 31 марта.

Блокировка помощи Украине

24 февраля Совет ЕС принял два документа для кредита Украине на 90 млрд евро , но выделение средств блокирует Венгрия. Будапешт заблокировал заем до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который остановился в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.

20-й пакет санкций против России

Послы Европейского Союза 20 февраля не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. Следующее заседание по этому вопросу было запланировано на 25 февраля, однако его ветирует Венгрия, а к ней присоединилась и Словакия.

Будапешт требует от Киева восстановить и транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". "Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры для возобновления поставок. Контрмеры: отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии в Украину; отказ от предоставления каких-либо военных займов Украине; отказ от поддержки санкций - 20-й пакет санкций будет отклонен", - отметил Орбан.

30 марта к требованиям Венгрии присоединилась Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России и членство Украины в ЕС, если поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся.