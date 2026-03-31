Гарних новин немає: Кая Каллас розповіла про надання €90 млрд позики Україні та 20-й пакет санкцій проти РФ

ЄС все ще працює над ухваленням 20-го пакета антиросійських санкцій та наданням 90 мільярдів євро позики для України, однак на цьому шляху є певні перешкоди.

"Так, у нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо і сподіваємося, що отримаємо це рішення на наступній Європейській раді", – сказала представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спілкування з журналістами в Бучі 31 березня.

Блокування допомоги Україні

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для кредиту Україні на 90 млрд євро, але виділення коштів блокує Угорщина. Будапешт заблокував позику допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.

20-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу 20 лютого не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії. Наступне засідання з цього питання було заплановане на 25 лютого, однак його ветує Угорщина, а до неї приєдналась й Словаччина.

Будапешт вимагає від Києва відновити транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба". "Ми забезпечимо постачання палива до Угорщини та вживемо необхідних контрзаходів до відновлення поставок. Контрзаходи: відмова від поставок дизельного палива з Угорщини до України; відмова від надання будь-яких військових позик Україні; відмова від підтримки санкцій – 20-й пакет санкцій буде відхилений", – зазначив Орбан.

30 березня до вимог Угорщини доєдналася Словаччина. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо погрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії і членство України в ЄС, якщо поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться.