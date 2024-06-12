Апелляционный суд отказал Богдану Львову в восстановлении в должности судьи Верховного суда

Апелляционный суд признал, что действия Верховного Суда по отчислению Богдана Львова из штата ВС правомерны.

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Об этом сообщил Верховный суд.

В сообщении говорится, что Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Верховного Суда и отменил решение первой инстанции о восстановлении Богдана Львова в должности судьи ВС.

Отмечается, что на судебном заседании, состоявшемся 12 июня 2024 года, было отменено решение первой инстанции от 10 января 2024 года. Тогда Киевский окружной административный суд частично удовлетворил иск Богдана Львова о признании противоправным и отмене приказа главы ВС об отчислении его из штата ВС, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

КОАС признал противоправным и отменил обжалуемый приказ, а также обязал ВС зачислить судью в штат Верховного Суда и начислить и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула.

По результатам апелляционного пересмотра этого решения оно было отменено по жалобе Верховного Суда.

Полный текст судебного решения будет изготовлен и обнародован впоследствии.

Дело судьи Львова

Осенью 2022 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов является гражданином России. Тогдашний глава Верховного суда Всеволод Князев обратился в СБУ для проверки информации.

На следующий день Высший совет правосудия заявил, что судья может иметь только гражданство Украины, а любая другая информация является основанием для прекращения полномочий. 19 сентября прошло собрание судей Кассационного хозяйственного суда, где решался вопрос о доверии Львову. Решение не поддержали, но Князев приостановил доступ судьи к государственной тайне.

После разглашения Князев отчислил Львова из штата. Это было сделано на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ.

Богдан Львов отрицает, что у него российское гражданство и подал иск в суд с требованием отменить свое исключение и немедленно восстановить его в должности судьи.

В декабре 2023 года стало известно, что Государственная миграционная служба остановила рассмотрение вопроса о лишении Львова гражданства Украины. Причины такого решения неизвестны – в ведомстве сослались на "конфиденциальность" информации.