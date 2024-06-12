Апеляційний суд відмовив Богдану Львову у поновленні на посаді судді Верховного суду

Апеляційний суд визнав, що дії Верховного Суду щодо відрахування Богдана Львова зі штату ВС є правомірними.

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Про це повідомив Верховний суд.

У повідомленні йдеться, що Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Верховного Суду та скасував рішення суду першої інстанції про поновлення Богдана Львова на посаді судді ВС.

Зазначається, що на судовому засіданні, яке відбулося 12 червня 2024 року, було скасовано рішення першої інстанції від 10 січня 2024 року. Тоді Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Богдана Львова про визнання протиправним і скасування наказу Голови ВС щодо відрахування його зі штату ВС, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

КОАС визнав протиправним і скасував оскаржуваний наказ, а також зобов’язав ВС зарахувати суддю до штату Верховного Суду й нарахувати та виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Тож, за результатами апеляційного перегляду цього рішення, воно було скасоване за скаргою Верховного Суду.

Повний текст судового рішення буде виготовлено та оприлюднено згодом.

Справа судді Львова

Восени 2022 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Росії. Тодішній голова Верховного суду, Всеволод Князєв, звернувся до СБУ для перевірки інформації.

Наступного дня Вища рада правосуддя заявила, що суддя може мати лише громадянство України, а будь-яка інша інформація є підставою для припинення повноважень. 19 вересня пройшли збори суддів Касаційного господарського суду, де вирішувалась питання про довіру Львову. Рішення не підтримали, але Князєв призупинив доступ судді до державної таємниці.

Після розголошення Князєв відрахував Львова зі штату. Це було зроблено на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ.

Богдан Львов заперечує те, що він має російське громадянство і подав позов до суду з вимогою скасувати своє виключення та негайно поновити його на посаді судді.

В грудні 2023 року стало відомо, що Державна міграційна служба зупинила розгляд питання про позбавлення Львова громадянства України. Причини такого рішення невідома – у відомстві послалися на "конфіденційність" інформації.