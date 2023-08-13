Британия завершила обучение почти тысячи украинских морпехов высадке морского десанта (ФОТО)

Около 1000 украинских морских пехотинцев возвращаются домой после полугодовой подготовки у специалистов Королевской морской пехоты и армейских спецназовцев в Великобритании.

Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, британские коммандос проводили подготовку украинских военных по выполнению десантных операций и высадки на сушу с использованием надувных лодок.

Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью.

Курс прошли около 900 украинских морских пехотинцев. Он включал тренировки по использованию противотанковых комплексов NLAW, переносных ЗРК Stinger, минометов и беспилотников для разведки, а также уничтожению препятствий, в том числе "зубов дракона", с помощью взрывчатки.

"В ходе тренировок использовалось то же оружие, которое, среди прочего, Великобритания предоставила Украине в рамках военной поддержки. Это более 10 тысяч единиц противотанкового оружия, включая тысячи систем NLAW", - отмечают в Генштабе.

Обучение проводили инструкторы из 42-го и 47-го штурмового подразделения морских пехотинцев вместе с армейскими спецназовцами британских Сухопутных войск из 24-го инженерного подразделения и 29-го подразделения Королевской артиллерии. В учениях также участвовали инструкторы Корпуса морской пехоты Нидерландов.

"В прошлом у украинских курсантов были разные профессии. Многие были гражданскими и пришли добровольцами, не имея предыдущего военного опыта, а другие — перешли из других подразделений Вооруженных сил Украины. Некоторые уже принимали участие в боевых действиях на передовой", - указывается также в сообщении.

Каждая группа проходила строгую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки пребывания и выживания в полевых условиях, первой медицинской помощи, ближнего боя, физической подготовки и планирования действий подразделения по сценариям, приближенным к реальным.

Отмечается, что подготовка будет способствовать дальнейшей поддержке способности Украины развивать свои морские силы и разрабатывать международную концепцию обучения морской пехоты.

Как цитируют в Генштабе одного из украинских военных, недавно прошедших обучение, оно оказалось гораздо интенсивнее, чем он ожидал, и полученные навыки повлияют на действия морпехов по возвращении в Украину.

"Я настолько многому научился и никогда не думал, что буду делать то, что делал. Все время наши британские инструкторы были рядом с нами и показывали как двигаться и как работать в небольшой команде. Это повлияет на то, как мы действуем, когда мы вернемся в Украину", - сказал он.

Всего же с начала 2022 года уже более 20 тысяч новобранцев ВСУ прошли подготовку в Великобритании: их обучали основным военным навыкам, включая техники боя в окопах и городе, лидерским навыкам и медицинской подготовке.

В начале 2023 года Великобритания обязалась обучить 20 тысяч украинских новобранцев — почти вдвое больше, чем в прошлом — по одной из самых масштабных подобных программ в мире. Кроме боевых навыков, эта страна предоставляет широкий спектр программ, включающих медицинскую подготовку, пастырскую помощь, духовную поддержку и моральное наставничество.

Операцию Interflex и подготовку морской пехоты вместе с Великобританией поддерживают Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, что две недели назад британское издание Sunday Express сообщило, что упомянутые учения, проходившие возле города Окхэмптон (графство Девон), ведутся для операции по деоккупации Крыма, которая якобы должна быть проведена уже к Рождеству, которое отмечается 25 декабря.