Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після піврічної підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців у Великій Британії.

Як зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, британські командос проводили підготовку українських військових з виконання десантних операцій та висадки на суходіл з використанням надувних човнів.

Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі.

Курс пройшли близько 900 українських морських піхотинців. Він включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, зокрема "зубів дракона", за допомогою вибухівки.

"Під час тренувань використовується та ж зброя, яку, серед іншого, Велика Британія надала Україні у межах військової підтримки. Це понад 10 тисяч одиниць протитанкової зброї, включно з тисячами систем NLAW", - зазначають у Генштабі.

Навчання проводили інструктори з 42-го та 47-го штурмового підрозділу морських піхотинців разом з армійськими спецпризначенцями британських Сухопутних військ з 24-го інженерного підрозділу та 29-го підрозділу Королівської артилерії. У навчанні також брали участь інструктори Корпусу морської піхоти Нідерландів.

"У минулому українські курсанти мали різні професії. Багато були цивільними і прийшли добровольцями, не маючи попереднього військового досвіду, а інші — перейшли з інших підрозділів Збройних сил України. Деякі вже брали участь у бойових діях на передовій", - вказується також у повідомленні.

Кожна група проходила сувору п’ятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички перебування та виживання у польових умовах, першої медичної допомоги, ближнього бою, фізичної підготовки та планування дій підрозділу за наближеними до реальних сценаріями.

Зазначається, що підготовка сприятиме подальшій підтримці спроможності України розвивати власні морські сили та розробляти міжнародну концепцію навчання морської піхоти.

Як цитують у Генштабі одного з українських військових, які нещодавно пройшли навчання, воно виявилося набагато інтенсивнішим, ніж він очікував, і отримані навички вплинуть на дії морпіхів після повернення до України.

"Я так багато навчився і ніколи не думав, що буду робити те, що робив. Увесь час наші британські інструктори були поруч з нами та показували як рухатися та як працювати у невеликій команді. Це вплине на те, як ми діємо, коли ми повернемося в Україну", - сказав він.

Загалом з початку 2022 року вже понад 20 тисяч новобранців ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії: їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці.

На початку 2023 року Велика Британія зобов’язалася навчити 20 тисяч українських новобранців — майже удвічі більше, ніж торік — за однією з найбільших подібних програм у світі. Окрім бойових навичок, ця країна надає широкий спектр програм, які включають медичну підготовку, душпастирську допомогу, духовну підтримку та моральне наставництво.

Операцію Interflex та підготовку морської піхоти разом з Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.

Нагадаємо, що два тижні тому британське видання Sunday Express повідомило, що згадані навчання, що проходили біля міста Окхемптон (графство Девон), ведуться задля операції з деокупації Криму, яка нібито має бути проведена вже до Різдва, яке відзначається 25 грудня.