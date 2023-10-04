Директор департамента безопасности КГГА получил очередное подозрение – в воровстве денег на систему оповещения

Отстраненному от должности директора департамента муниципальной безопасности мэрии Киева Роману Ткачуку сообщили о подозрении в хищении средств на системе оповещения населения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия Деснянского управления столичной полиции, чиновник в июне 2022 года заключил с частным обществом договор на капитальный ремонт (модернизацию) территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Деснянском районе Киева.

Отмечается, что ТАСЦО - это комплексная инфраструктура, разработанная для быстрого и эффективного оповещения граждан в случае чрезвычайных ситуаций, опасности или кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории города, в том числе воздушных тревог.

На работы по модернизации системы в Деснянском районе было выделено около 10 миллионов гривен. В дальнейшем директор департамента, действуя, как считают правоохранители, в интересах должностных лиц подрядной организации, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование.

Это привело к излишнему перечислению бюджетных средств в сумме почти 250 тысяч гривен, что было подтверждено выводом экспертизы. В настоящее время в уголовном производстве продолжаются экспертизы по другим материалам и оборудованию, которые устанавливались при капитальном ремонте систем оповещения. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Мужчине инкриминируют часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса (расход бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах или в условиях военного положения).

В чем подозревают Романа Ткачука по другим делам

Напомним, что 20 июня Ткачуку сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, из-за непригодности к эксплуатации и закрытости большого количества столичных укрытий.

Расследование было начато после скандальной гибели 1 июня трех человек, которые не смогли попасть в одно из укрытий в медицинском учреждении в Деснянском районе непосредственно во время ракетной атаки.

Отметим также, что подозрения по этому делу объявили также первой заместительнице главы Деснянской райадминистрации, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику учреждения. Позже суд избрал им меры пресечения.

Уже 22 июня Ткачуку сообщили о подозрении по уже упомянутой статье 191, а именно из-за закупки электрических генераторов для оснащения пунктов обогрева на территории столицы.

Соответствующей компании было перечислено 28,6 миллиона гривен, однако департамент муниципальной безопасности не учел, что за два дня до того Кабинет министров освободил эту категорию товаров от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе в Украину. Из-за этого перечисление 1,83 миллиона оказалось излишним.