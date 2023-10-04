Директор департаменту безпеки КМДА отримав чергову підозру - в розкраданні грошей на системі оповіщення

Відстороненому від посади директора департаменту муніципальної безпеки мерії Києва Роману Ткачуку повідомили про підозру в розкраданні коштів на системі оповіщення населення. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства Деснянського управління столичної поліції, посадовець у червні 2022 року уклав із приватним товариством договір на капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення в Деснянському районі Києва.

Зазначається, що ТАСЦО - це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі повітряних тривог.

На роботи з модернізації системи в Деснянському районі було виділено майже 10 мільйонів гривень. У подальшому директор департаменту, діючи, як вважають правоохоронці, в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Це призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже 250 тисяч гривень, що було підтверджено висновком експертизи. Наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи по іншим матеріалам та обладнанню, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Чоловіку інкримінують частину 4 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах чи в умовах воєнного стану).

В чому підозрюють Романа Ткачука у інших справах

Нагадаємо, що 20 червня Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалісті, що спричинила тяжкі наслідки, через непридатність до експлуатації та зачиненість великої кількості столичних укриттів.

Розслідування було розпочато після скандальної загибелі 1 червня трьох людей, які не змогли потрапити в одне з укриттів у медичному закладі в Деснянському районі безпосередньо під час ракетної атаки.

Зазначимо також, що підозри у цій справі оголосили також першій заступниці голови Деснянської райадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю закладу. Пізніше суд обрав їм запобіжні заходи.

Вже 22 червня Ткачуку повідомили про підозру вже за згаданою статтею 191, а саме через закупівлю електричних генераторів для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

Відповідній компанії було перераховано 28,6 мільйона гривень, однак департамент муніціпальної безпеки не врахував те, що за два дні до того Кабінет міністрів звільнив цю категорію товарів від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні в Україну. Через це перерахування 1,83 мільйона виявилося зайвим.