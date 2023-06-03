Эрдоган принял присягу президента Турции (ВИДЕО)

В Анкаре в субботу, 3 июня, в здании парламента прошла церемония присяги избранного президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Я как президент клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей, что буду защищать существование и независимость государства", - сказал Эрдоган во время церемонии инаугурации.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın salona giriş yaptığı an, mazbatasını alışı ve muhteşem alkış..



Şükürler olsun..pic.twitter.com/2ysrCYuURf — Marginale (@themarginale) June 3, 2023

Эрдоган получил мандат от временно исполняющего обязанности главы парламента перед принесением присяги. Лидер Турции получил поддержку 52,2% граждан во втором туре выборов 28 мая.

President Erdogan arrived at the Turkish Parliament for the inauguration ceremony. pic.twitter.com/rz7hBg7YqD — Sprinter (@Sprinter99880) June 3, 2023

После принесения присяги в президентском дворце состоится церемония с участием чиновников из 78 стран и международных организаций, в том числе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

So it officially begins. Erdoğan’s third term.



He was sworn in at the Turkish Parliament in Ankara pic.twitter.com/Njum4XCgBb — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 3, 2023

После этого турецкий лидер пройдет в резиденцию "Чанкая", где будет подан официальный обед в честь высокопоставленных гостей. Новый срок полномочий президента Эрдогана продлится до 2028 года.

Отметим, что международные наблюдатели ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными.