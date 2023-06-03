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Эрдоган принял присягу президента Турции (ВИДЕО)
В Анкаре в субботу, 3 июня, в здании парламента прошла церемония присяги избранного президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Я как президент клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей, что буду защищать существование и независимость государства", - сказал Эрдоган во время церемонии инаугурации.
Эрдоган получил мандат от временно исполняющего обязанности главы парламента перед принесением присяги. Лидер Турции получил поддержку 52,2% граждан во втором туре выборов 28 мая.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После принесения присяги в президентском дворце состоится церемония с участием чиновников из 78 стран и международных организаций, в том числе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
После этого турецкий лидер пройдет в резиденцию "Чанкая", где будет подан официальный обед в честь высокопоставленных гостей. Новый срок полномочий президента Эрдогана продлится до 2028 года.
Отметим, что международные наблюдатели ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными.