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Ердоган склав присягу президента Туреччини (ВІДЕО)
В Анкарі у суботу, 3 червня, у будівлі парламенту відбулась церемонія присяги обраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
"Я, як президент, клянуся своєю честю та чесністю перед великою турецькою нацією та історією, що буду захищати існування та незалежність держави", — сказав Ердоган під час церемонії інавгурації.
Ердоган отримав мандат від тимчасово виконуючого обов'язки голови парламенту перед складанням присяги. Лідер Туреччини отримав підтримку 52,2% громадян у другому турі виборів 28 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після складення присяги в президентському палаці відбудеться церемонія за участю високопосадовців із 78 країн і міжнародних організацій, у тому числі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Після цього турецький лідер пройде до резиденції "Чанкая", де буде подано офіційний обід на честь високопоставлених гостей. Новий термін повноважень президента Ердогана триватиме до 2028 року.
Зауважимо, що міжнародні спостерігачі ОБСЄ відмовилися назвати вибори в Туреччині чесними.