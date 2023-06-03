Ердоган склав присягу президента Туреччини (ВІДЕО)

В Анкарі у суботу, 3 червня, у будівлі парламенту відбулась церемонія присяги обраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Я, як президент, клянуся своєю честю та чесністю перед великою турецькою нацією та історією, що буду захищати існування та незалежність держави", — сказав Ердоган під час церемонії інавгурації.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın salona giriş yaptığı an, mazbatasını alışı ve muhteşem alkış..



Şükürler olsun..pic.twitter.com/2ysrCYuURf — Marginale (@themarginale) June 3, 2023

Ердоган отримав мандат від тимчасово виконуючого обов'язки голови парламенту перед складанням присяги. Лідер Туреччини отримав підтримку 52,2% громадян у другому турі виборів 28 травня.

President Erdogan arrived at the Turkish Parliament for the inauguration ceremony. pic.twitter.com/rz7hBg7YqD — Sprinter (@Sprinter99880) June 3, 2023

Після складення присяги в президентському палаці відбудеться церемонія за участю високопосадовців із 78 країн і міжнародних організацій, у тому числі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

So it officially begins. Erdoğan’s third term.



He was sworn in at the Turkish Parliament in Ankara pic.twitter.com/Njum4XCgBb — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 3, 2023

Після цього турецький лідер пройде до резиденції "Чанкая", де буде подано офіційний обід на честь високопоставлених гостей. Новий термін повноважень президента Ердогана триватиме до 2028 року.

Зауважимо, що міжнародні спостерігачі ОБСЄ відмовилися назвати вибори в Туреччині чесними.