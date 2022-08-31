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ЕС остановит действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз – МИД Венгрии
Европейский Союз остановит действие соглашения с Россией, упрощающее выдачу виз, но общий запрет на визы не будет введен. Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится угрозой безопасности этих стран. Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", - написал Боррель.
Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации по тому, что делать с уже выданными визами,
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнил, что общий запрет на выдачу виз не был введен, так как несколько государств-членов проголосовали против этого, в том числе Будапешт.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что соглашение, упрощающее выдачу виз, будет приостановлено при поддержке квалифицированного большинства, не уточнив, поддерживает ли Венгрия это решение.
Накануне Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.
В свою очередь Германия и Франция сообщали, что выступают против запрета выдачи виз россиянам.
Напомним, обращение Президента Владимира Зеленского стало толчком для дискуссий о запрете выдачи виз россиянам. Некоторые страны предлагали свои варианты того, какие ограничения вводить. К примеру, Литва предлагала при въезде в страны ЕС спрашивать у россиян, чей Крым.