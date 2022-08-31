ЕС остановит действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз – МИД Венгрии

Европейский Союз остановит действие соглашения с Россией, упрощающее выдачу виз, но общий запрет на визы не будет введен. Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечения границы из России в соседние государства. Это становится угрозой безопасности этих стран. Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", - написал Боррель.

Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации по тому, что делать с уже выданными визами,

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнил, что общий запрет на выдачу виз не был введен, так как несколько государств-членов проголосовали против этого, в том числе Будапешт.

Он добавил, что соглашение, упрощающее выдачу виз, будет приостановлено при поддержке квалифицированного большинства, не уточнив, поддерживает ли Венгрия это решение.

Накануне Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.

В свою очередь Германия и Франция сообщали, что выступают против запрета выдачи виз россиянам.

Напомним, обращение Президента Владимира Зеленского стало толчком для дискуссий о запрете выдачи виз россиянам. Некоторые страны предлагали свои варианты того, какие ограничения вводить. К примеру, Литва предлагала при въезде в страны ЕС спрашивать у россиян, чей Крым.