ЄС призупинить дію угоди з Росією про спрощення видачі віз

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальна заборона на візи не буде введена. Про це в Twitter повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з росії до сусідніх держав. Це стає загрозою безпеці [цих країн]. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією," - написав Боррель.

Глави МЗС ЄС доручили Єврокомісії підготувати рекомендації щодо того, що робити з уже виданими візами,

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто уточнив, що загальну заборону на видачу віз не ввели, тому що кілька держав-членів проголосували проти цього, в тому числі Будапешт.

Він додав, що угода, яка спрощує видачу віз, буде призупинена за підтримки кваліфікованої більшості, не уточнивши, чи підтримує Угорщина це рішення.

Напередодні Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія заявили, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян Росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці.

В свою чергу Німеччина та Франція повідомляли, що виступають проти заборони видачі віз росіянам.

Нагадаємо, звернення Презедента Володимира Зеленського стало поштовхом для дискусій щодо заборони видачі віз росіянам. Деякі країни пропонували свої варіанти того, які обмеження вводити. Наприклад, Литва пропонувала при в'їзді в країни ЄС питати у росіян, чий Крим.