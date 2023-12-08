Еврокомиссия одобрит план использования замороженных активов РФ через несколько дней, – Reuters

Европейская комиссия на следующей неделе должна одобрить юридическое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Однако Украине не следует ожидать скорого получения средств. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Принятие законопроекта ожидается 12 декабря, за два дня до саммита лидеров ЕС, где будут обсуждаться миллиарды евро помощи Украине, а также продвижение ее заявки на членство в блоке. При этом перспектива вето от Венгрии и споры стран ЕС по бюджету значительно тяготят шансы на достижение договоренностей.

Дипломаты и чиновники Евросоюза рассказали агентству, что Украина не получит мгновенных хороших новостей по доходам от замороженных российских активов.

Предложение Еврокомиссии будет направлено на введение стандартных правил обращения с такими активами во всех странах ЕС. И для его принятия необходима единодушная поддержка 27 членов блока.

При этом речь не пойдет о перечислении новых поступлений от этих активов в бюджет ЕС. Этому мешают судебные риски, управленческие вопросы и потенциальная критика Европейского центрального банка.

Как ожидается, лидеры Евросоюза окончательно не одобрят это предложение на саммите, но, возможно, поручат своим правительствам больше поработать над ним. В связи с тем, что Германия и Франция высказывают предостережения, ожидать скорого соглашения не стоит.

Замороженные активы РФ: дискуссия в ЕС

Страны "Большой семерки", в которую входят члены ЕС Италия, Германия и Франция, оценивают замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. А Евросоюз утверждает, что заморозил российские активы на около 21,5 млрд евро.

Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессору и, в отличие от частных активов, механизм их конфискации отсутствует.

Bloomberg в июне сообщало, что ЕС считает невозможным законно конфисковать эти активы, в то время как рассматривается временное использование заблокированных средств.

В том месяце лидеры блока договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов.

А в июле Bloomberg писало, что подобная идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при заморозке активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

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