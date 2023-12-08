Єврокомісія схвалить план використання заморожених активів РФ через кілька днів, – Reuters

Європейська комісія наступного тижня має схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів. Однак Україні не варто очікувати швидке отримання коштів. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Ухвалення законопроєкту очікується 12 грудня, за два дні до саміту лідерів ЄС, де обговорюватимуться мільярди євро допомоги Україні, а також просування її заявки на членство в блоці. При цьому перспектива вето від Угорщини та суперечки країн ЄС щодо бюджету значно обтяжують шанси на досягнення домовленостей.

Дипломати і чиновники Євросоюзу розповіли агентству, що Україна не отримає миттєвих хороших новин щодо доходів від заморожених російських активів.

Пропозиція Єврокомісії буде спрямована на запровадження стандартних правил поводження з такими активами в усіх країнах ЄС. І для її прийняття необхідна одностайна підтримка 27 членів блоку.

При цьому не йтиметься про перерахування нових надходжень від цих активів до бюджету ЄС. Цьому заважають судові ризики, управлінські питання та потенційна критика з боку Європейського центрального банку.

Як очікується, лідери Євросоюзу остаточно не схвалять цю пропозицію на саміті, але, можливо, доручать своїм урядам більше попрацювати над нею. У звʼязку з тим, що Німеччина і Франція висловлюють застереження, очікувати на швидку угоду не варто.

Заморожені активи РФ: дискусія в ЄС

Країни "Великої сімки", до якої входять члени ЄС Італія, Німеччина та Франція, оцінюють заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів. А Євросоюз стверджує, що заморозив російські активи на близько 21,5 млрд євро.

Місяцями ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації немає.

Bloomberg у червні повідомляло, що ЄС вважає неможливим законно конфіскувати ці активи, тоді як розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.

Того місяця лідери блоку домовилися продовжувати роботу над планом оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів.

А в липні Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

За даними агентства, в Єврокомісії стверджують, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року. А голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може, зокрема, підірвати євро. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com