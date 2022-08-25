Испания отправила в Украину ПВО, боеприпасы и бронированные авто

Мадрид объявил о новом пакете военной помощи Украине, который уже сформировали и отправили Киеву. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на Минобороны Испании.

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"Это наше обязательство, которое мы дали с начала этой войны. Все это время наша страна не прекращала посылать ресурсы для законной защиты украинского народа", – говорится в сообщении Минобороны.

В новый пакет военной помощи в том числе вошло около двадцати бронированных машин, 75 поддонов полевой артиллерии и батарея противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро.

Кроме оружия, "на срочный запрос Киева" подготовлен груз из 30 тыс. единиц зимней военной формы, 15,6 тыс. курток и несколько тысяч единиц дополнительной одежды. Этот груз отправят в сентябре.

При этом накануне посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что последняя поставка оружия из Испании была в мае и Украина не получила все, что просила.

"Я не могу сказать, что мы удовлетворены, или что мы получаем все, что может предоставить Испания", - сказал он.

Кроме того, недавно министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, поскольку они находятся в неудовлетворительном состоянии.

В свою очередь США 24 августа объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него, в частности, войдут шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с их боеприпасами.