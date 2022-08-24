ISW: Россия могла обстрелять "администрацию" Пушилина, чтобы оправдать удары по админзданиям Украины в День независимости

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские войска могли инициировать обстрел "администрации" так называемого "председателя ДНР" Дениса Пушилина, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные здания в День независимости, 24 августа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в очередном обзоре российско-украинской войны от ISW.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по "правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День независимости Украины", – говорится в обзоре.

Отмечается, что правительство Украины предупредило государственных служащих в Киеве о том, что они должны работать дома с 22 по 26 августа, ссылаясь на беспокойство, что российские войска будут атаковать украинские государственные органы в День независимости.

В целом представители украинской власти призывают украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России. По этой причине органы местной власти в некоторых регионах вводят дополнительные ограничения .

В частности, в столице Украины с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники. Общественный транспорт и наземный и метрополитен до 24 августа включительно будет работать с 06:00 до 21:00. Подземка в режиме укрытия работает круглосуточно.