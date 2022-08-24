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ISW: Росія могла обстріляти "адміністрацію" Пушиліна, щоб виправдати удари по адмінбудівлях України у День незалежності
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські війська могли ініціюватии обстріл "адміністрації" так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День незалежності, 24 серпня.
Про це йдеться в черговому огляді російсько-української війни від ISW.
"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по "урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для ударів у відповідь по українських урядових будівлях у День Незалежності України", – йдеться в огляді.
Зазначається, що уряд України попередив державних службовців у Києві про те, що вони повинні працювати вдома з 22 по 26 серпня, посилаючись на занепокоєння, що російські війська атакуватимуть українські державні органи на День незалежності.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. З цієї причини органи місцевої влади в деяких регіонах вводять додаткові обмеження.
Зокрема, в столиці України з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята. Громадський транспорт, і наземний і метрополітен, до 24 серпня включно працюватиме з 06:00 до 21:00. Підземка в режимі укриття працює цілодобово.