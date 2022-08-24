ISW: Росія могла обстріляти "адміністрацію" Пушиліна, щоб виправдати удари по адмінбудівлях України у День незалежності

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські війська могли ініціюватии обстріл "адміністрації" так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День незалежності, 24 серпня.

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Про це йдеться в черговому огляді російсько-української війни від ISW.

"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по "урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для ударів у відповідь по українських урядових будівлях у День Незалежності України", – йдеться в огляді.

Зазначається, що уряд України попередив державних службовців у Києві про те, що вони повинні працювати вдома з 22 по 26 серпня, посилаючись на занепокоєння, що російські війська атакуватимуть українські державні органи на День незалежності.

Загалом представники української влади закликають українців бути особливо обережними 24 серпня, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. З цієї причини органи місцевої влади в деяких регіонах вводять додаткові обмеження.

Зокрема, в столиці України з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята. Громадський транспорт, і наземний і метрополітен, до 24 серпня включно працюватиме з 06:00 до 21:00. Підземка в режимі укриття працює цілодобово.