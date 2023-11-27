Из Турции в Россию стремительно растет экспорт товаров военного назначения

Экспорт из Турции в Россию товаров, необходимых для поддержания жизнеспособности военной машины Кремля, резко возрос в этом году. Это усилило беспокойство США и их союзников по поводу того, что Турция может использоваться в качестве канала для поставки военных товаров или товаров двойного назначения от собственных турецких производителей.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет Financial Times.

Растущая торговля и рост импорта в Турцию 45 наименований товаров, используемых российскими военными, подорвали попытки США и Европы сдержать способность Москвы вооружать свои вооруженные силы, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами по НАТО.

Издание пишет, что в Вашингтоне хотят показать, что сдерживание торговли военными товарами из РФ для них является приоритетом. Поэтому заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где он собирается расследовать торговую и финансовую деятельность, которая приносит пользу усилиям России в войне против Украины.

Это будет вторая поездка Нельсона в Турцию в этом году, и она происходит на фоне признаков того, что некоторые запчасти двойного назначения, определенные США и их союзниками как имеющие особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были обозначены как товар для другой страны.

Усилия приостановить такую торговлю с Россией были усложнены тем, что товары имели как коммерческое, так и военное применение.

Экспорт товаров из Турции в РФ вырос в 5 раз

Согласно информации FT, за первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте 45 таких наименований товаров на 158 миллионов долларов в Россию и пяти бывших советских стран, подозреваемых в том, что они выступают посредниками для Москвы.

Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда началась война в Украине.

Согласно анализу Financial Times, средняя цифра за 2015-21 годы составила 28 миллионов долларов.

Отмечается, что 45 категорий товаров, включающих такие предметы как микрочипы, коммуникационное оборудование и детали, такие как телескопические прицелы, подпадают под экспортный контроль США, ЕС, Японии и Великобритании, направленный на предотвращение их попадания в Россию. Но их можно обойти компаниями, использующими структуры посредников, чтобы скрыть свои конечные пункты назначения.

Бывший заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз сообщила, что Турция вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами часто служит промежуточным пунктом назначения для российских компаний, стремящихся использовать многоэтапные маршруты импорта, чтобы обойти контроль.

28 сентября Брюссель предупредил европейские компании и правительства о том, что он может запретить продажу определенных компонентов в Турцию и другие страны, откуда Иран и Россия поставляют запчасти для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по украинским городам. При этом, 10-й пакет санкций, введенный ЕС против РФ, впервые включил семь иранских организаций, которые использовали компоненты ЕС и поставляли России военные беспилотники Shahed для нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине, а 11 – был сосредоточен на минимизации возможностей обхода санкций.

Источник фото: ua.depositphotos.com