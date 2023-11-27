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Из Турции в Россию стремительно растет экспорт товаров военного назначения
Экспорт из Турции в Россию товаров, необходимых для поддержания жизнеспособности военной машины Кремля, резко возрос в этом году. Это усилило беспокойство США и их союзников по поводу того, что Турция может использоваться в качестве канала для поставки военных товаров или товаров двойного назначения от собственных турецких производителей.
Об этом пишет Financial Times.
Растущая торговля и рост импорта в Турцию 45 наименований товаров, используемых российскими военными, подорвали попытки США и Европы сдержать способность Москвы вооружать свои вооруженные силы, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами по НАТО.
Издание пишет, что в Вашингтоне хотят показать, что сдерживание торговли военными товарами из РФ для них является приоритетом. Поэтому заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где он собирается расследовать торговую и финансовую деятельность, которая приносит пользу усилиям России в войне против Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Это будет вторая поездка Нельсона в Турцию в этом году, и она происходит на фоне признаков того, что некоторые запчасти двойного назначения, определенные США и их союзниками как имеющие особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были обозначены как товар для другой страны.
Усилия приостановить такую торговлю с Россией были усложнены тем, что товары имели как коммерческое, так и военное применение.
Экспорт товаров из Турции в РФ вырос в 5 раз
Согласно информации FT, за первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте 45 таких наименований товаров на 158 миллионов долларов в Россию и пяти бывших советских стран, подозреваемых в том, что они выступают посредниками для Москвы.
Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда началась война в Украине.
Согласно анализу Financial Times, средняя цифра за 2015-21 годы составила 28 миллионов долларов.
Отмечается, что 45 категорий товаров, включающих такие предметы как микрочипы, коммуникационное оборудование и детали, такие как телескопические прицелы, подпадают под экспортный контроль США, ЕС, Японии и Великобритании, направленный на предотвращение их попадания в Россию. Но их можно обойти компаниями, использующими структуры посредников, чтобы скрыть свои конечные пункты назначения.
Бывший заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз сообщила, что Турция вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами часто служит промежуточным пунктом назначения для российских компаний, стремящихся использовать многоэтапные маршруты импорта, чтобы обойти контроль.
28 сентября Брюссель предупредил европейские компании и правительства о том, что он может запретить продажу определенных компонентов в Турцию и другие страны, откуда Иран и Россия поставляют запчасти для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по украинским городам. При этом, 10-й пакет санкций, введенный ЕС против РФ, впервые включил семь иранских организаций, которые использовали компоненты ЕС и поставляли России военные беспилотники Shahed для нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине, а 11 – был сосредоточен на минимизации возможностей обхода санкций.
Источник фото: ua.depositphotos.com