З Туреччини до Росії стрімко зростає експорт товарів військового призначення

Експорт з Туреччини до Росії товарів, які необхідні для підтримання життєздатності військової машини Кремля, різко зріс цього року, що посилило занепокоєння США та їхніх союзників щодо того, що Туреччина може використовуватися як канал для поставки військових товарів чи товарів подвійного призначення від власних турецьких виробників.

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Про це пише Financial Times.

Зростаюча торгівля та відповідне зростання імпорту до Туреччини 45 найменувань товарів, які використовуються російськими військовими, підірвали спроби США та Європи стримати здатність Москви озброювати свої збройні сили, посилюючи напруженість між Анкарою та її партнерами по НАТО.

Видання пише, що у Вашингтоні хочуть показати, що стримування торгівлі військовими товарами з РФ для них є пріоритетом. Тому заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон, цього тижня відвідає Стамбул і Анкару, де він збирається розслідувати торговельну та фінансову діяльність, яка приносить користь зусиллям Росії у війні проти України.

Це буде друга поїздка Нельсона до Туреччини цього року, і вона відбувається на тлі ознак того, що деякі запчастини подвійного призначення, визначені США та їхніми союзниками як такі, що мають особливу цінність для війни, транспортуються безпосередньо до Росії, навіть якщо вони були позначені як товар для іншої країни.

Зусилля припинити таку торгівлю з Росією були ускладнені тим, що товари мали як комерційне, так і військове застосування.

Експорт товарів з Туреччини до РФ зріс у 5 разів

Згідно з інформацією FT, за перші дев'ять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт 45 таких найменувань товарів на 158 мільйонів доларів до Росії та п'яти колишніх радянських країн, підозрюваних у тому, що вони виступають посередниками для Москви.

Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли почалася війна в Україні.

Згідно з аналізом Financial Times, середня цифра за 2015-21 роки становила 28 мільйонів доларів.

Зазначається, що 45 категорій товарів, які включають такі предмети, як мікрочіпи, комунікаційне обладнання та деталі, такі як телескопічні приціли, підпадають під експортний контроль США, ЄС, Японії та Великобританії, спрямований на запобігання їх потраплянню в Росію. Але їх можна обійти компаніями, які використовують структури посередників, щоб приховати свої кінцеві пункти призначення

Колишній заступник помічника торгового представника США Емілі Кілкріз повідомила, що Туреччина разом з Об’єднаними Арабськими Еміратами часто слугує проміжним пунктом призначення для російських компаній, які прагнуть використовувати багатоетапні маршрути імпорту, щоб обійти контроль.

28 вересня Брюссель попередив європейські компанії та уряди про те, що він може заборонити продаж певних компонентів до Туреччини та інших країн, звідки Іран і Росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї, яка завдає ударів по українських містах. При цьому, 10-й пакет санкцій запроваджений ЄС проти РФ вперше включив сім іранських організацій, які використовували компоненти ЄС і постачали Росії військові безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні, а 11 – був зосереджений на мінімізації можливостей обходу санкцій.

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