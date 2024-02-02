Суд ООН счел приемлемым иск Украины к РФ об искажении ею понятия геноцида для оправдания вторжения

Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) 2 февраля счел приемлемым для рассмотрения просьбу Украины признать необоснованными заявления руководства России о якобы совершении Украиной геноцида на Донбассе, что было представлено как повод для начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Об этом говорится в сообщении суда.

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Подавляющим большинством судей он пришел к выводу, что обладает юрисдикцией, предусмотренной статьей IX Конвенции о геноциде, рассматривать пункт иска Украины, в котором та просит заявить об отсутствии достоверных доказательств ее ответственности за "геноцид в Донецкой и Луганской областях Украины", и что в этой части иск является приемлемым.

В то же время Международный суд посчитал, что не обладает юрисдикцией оценивать доводы, в соответствии с которыми Украина просит его признать применение Россией силы против нее с 24 февраля 2022 года, а также признание "независимости Донецкой и Луганской Народных Республик" нарушениями Конвенции о геноциде.

Напомним, что в своей речи, посвященной началу вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, названному "специальной военной операцией", президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

На третий день вторжения Украина подала в МС ООН заявление об открытии дела против России, инициировав привлечение ее к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания своей агрессии. В своем заявлении Украина стремилась сперва обосновать юрисдикцию суда по этому вопросу.

Также Украина просила суд в качестве меры обеспечения иска немедленно потребовать от РФ прекратить военные действия, с чем тот согласился 16 марта. Однако Россия выполнять это требование предсказуемо отказалась.

3 октября 2022 года РФ выдвинула предварительные возражения против юрисдикции и приемлемости заявления Украины. Слушания по этим возражениям прошли спустя почти год - с 18 по 27 сентября 2023 года.

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