Суд ООН визнав прийнятним позов України до РФ про спотворення нею поняття геноциду для виправдання вторгнення

Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) 2 лютого визнав прийнятним для розгляду прохання України визнати необґрунтованими заяви керівництва Росії про нібито вчинення Україною геноциду на Донбасі, що було подано як привід для початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Про це йдеться у повідомленні суду.

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Переважною більшістю суддів він дійшов висновку, що має юрисдикцію, передбачену статтею IX Конвенції про геноцид, розглядати пункт позову України, в якому та просить заявити про відсутність достовірних доказів її відповідальності за "геноцид у Донецькій та Луганській областях України", і що у цій частини позов є прийнятним.

У той же час Міжнародний суд визнав, що не має юрисдикції оцінювати доводи, відповідно до яких Україна просить його визнати застосування Росією сили проти неї з 24 лютого 2022 року, а також визнання "незалежності Донецької та Луганської Народних Республік" порушеннями Конвенції про геноцид.

Нагадаємо, що у своїй промові, присвяченій початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, названому "спеціальною воєнною операцією", президент РФ Володимир Путін заявив, що її метою є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму".

На третій день вторгнення Україна подала до МС ООН заяву про відкриття справи проти Росії, ініціювавши притягнення її до відповідальності за викривлення поняття геноциду для виправдання своєї агресії. У своїй заяві Україна прагнула спершу обґрунтувати юрисдикцію суду з цього питання.

Також Україна просила суд для забезпечення позову негайно вимагати від РФ припинити військові дії, з чим той погодився 16 березня. Однак Росія виконувати цю вимогу передбачувано відмовилася.

3 жовтня 2022 року РФ висунула попередні заперечення проти юрисдикції та прийнятності заяви України. Слухання щодо цих заперечень пройшли майже через рік - з 18 по 27 вересня 2023 року.

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