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Суд ООН визнав прийнятним позов України до РФ про спотворення нею поняття геноциду для виправдання вторгнення
Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) 2 лютого визнав прийнятним для розгляду прохання України визнати необґрунтованими заяви керівництва Росії про нібито вчинення Україною геноциду на Донбасі, що було подано як привід для початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Про це йдеться у повідомленні суду.
Переважною більшістю суддів він дійшов висновку, що має юрисдикцію, передбачену статтею IX Конвенції про геноцид, розглядати пункт позову України, в якому та просить заявити про відсутність достовірних доказів її відповідальності за "геноцид у Донецькій та Луганській областях України", і що у цій частини позов є прийнятним.
У той же час Міжнародний суд визнав, що не має юрисдикції оцінювати доводи, відповідно до яких Україна просить його визнати застосування Росією сили проти неї з 24 лютого 2022 року, а також визнання "незалежності Донецької та Луганської Народних Республік" порушеннями Конвенції про геноцид.
Нагадаємо, що у своїй промові, присвяченій початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, названому "спеціальною воєнною операцією", президент РФ Володимир Путін заявив, що її метою є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На третій день вторгнення Україна подала до МС ООН заяву про відкриття справи проти Росії, ініціювавши притягнення її до відповідальності за викривлення поняття геноциду для виправдання своєї агресії. У своїй заяві Україна прагнула спершу обґрунтувати юрисдикцію суду з цього питання.
Також Україна просила суд для забезпечення позову негайно вимагати від РФ припинити військові дії, з чим той погодився 16 березня. Однак Росія виконувати цю вимогу передбачувано відмовилася.
3 жовтня 2022 року РФ висунула попередні заперечення проти юрисдикції та прийнятності заяви України. Слухання щодо цих заперечень пройшли майже через рік - з 18 по 27 вересня 2023 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com