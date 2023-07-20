МИД после угроз России призвал партнеров обеспечить безопасность судоходства в Черном море

Министерство иностранных дел Украины осудило угрозы России о применении силы против гражданских судов и призвало международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Российские заявления являются наступлением на свободу мореходства во всем мире. Намерения рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают обязательства России по международному праву не только перед Украиной, но и перед всеми государствами, осуществляющими мирное судоходство в Черном море", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что нормы международного гуманитарного права запрещают совершать какие-либо атаки против судов нейтральных государств, если они не участвуют в военных действиях или не поддерживают такие действия.

"Нет никаких оснований считать, что торговые суда поддерживают действия военного характера, просто экспортируя зерно в иностранные государства, которые нуждаются в нем, чтобы предотвратить голод", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве считают, что выход России из "зернового соглашения", атаки по украинской портовой инфраструктуре и зерновым терминалам не что иное, как попытки страны-агрессора устранить конкурента с рынка, сознательно повысить мировые цены на продовольствие и обогатиться.

"Обращаемся к партнерам всесторонне поддержать инициативу Украины по созданию гуманитарного морского коридора в Черном море… Призываем международное сообщество осудить действия России и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море как гарантии продовольственной безопасности в мире", - говорится в заявлении.

Почему Киев просит партнеров обеспечить безопасность судоходства

После приостановки участия России в "зерновом соглашении" Москва начала угрожать владельцам судов, вывозивших зерно из украинских портов. В США подтвердили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.

Министерство обороны Украины заявило, что с 21 июля 2023 года Киев может рассматривать все суда, которые в акватории Черного моря направляются в порты, которые контролирует РФ, такими, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Минобороны также предупредило о введении запрета на судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины. Решение вступает в силу05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.