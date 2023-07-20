МЗС після погроз Росії закликало партнерів забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі

Міністерство закордонних справ України засудило погрози Росії про застосування сили проти цивільних суден і закликало міжнародну спільноту вжити заходів задля гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Російські заяви є наступом на свободу мореплавства у всьому світі. Наміри розглядати іноземні судна як воєнні цілі грубо порушують зобов’язання Росії за міжнародним правом не лише перед Україною, але й перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство у Чорному морі", - йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що норми міжнародного гуманітарного права забороняють здійснювати будь-які атаки проти суден нейтральних держав якщо вони не беруть участі у воєнних діях або не підтримують такі дії.

"Немає жодних підстав вважати, що торговельні судна підтримують дії воєнного характеру, просто експортуючи зерно до іноземних країн, які потребують його, щоб запобігти голоду", - наголосили у відомстві.

У міністерстві вважають, що вихід Росії із "зернової угоди", атаки по українській портовій інфраструктурі та зерновим терміналам є нічим іншим, як спробами країни-агресора усунути конкурента з ринку, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися.

"Звертаємося до партнерів всесторонньо підтримати ініціативу України щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі… Закликаємо міжнародне співтовариство засудити дії Росії та вжити відповідних заходів задля гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі як гарантії продовольчої безпеки у світі", - йдеться у заяві.

Чому Київ просить парнерів забезпечити безпеку судноплавства

Після призупинення участі Росії в "зерновій угоді" Москва почала погрожувати власникам суден, які вивозили зерно з українських портів. В США підтвердили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.

Міністерство оборони України заявило, що з 21 липня 2023 року Київ може розглядати всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують до портів, які контролює РФ, такими, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Міноборони також попередило про запровадження заборони на судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України. Рішення набирає чинності з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.