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МЗС після погроз Росії закликало партнерів забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі
Міністерство закордонних справ України засудило погрози Росії про застосування сили проти цивільних суден і закликало міжнародну спільноту вжити заходів задля гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі.
Про це йдеться у заяві МЗС.
"Російські заяви є наступом на свободу мореплавства у всьому світі. Наміри розглядати іноземні судна як воєнні цілі грубо порушують зобов’язання Росії за міжнародним правом не лише перед Україною, але й перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство у Чорному морі", - йдеться у заяві.
У МЗС нагадали, що норми міжнародного гуманітарного права забороняють здійснювати будь-які атаки проти суден нейтральних держав якщо вони не беруть участі у воєнних діях або не підтримують такі дії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Немає жодних підстав вважати, що торговельні судна підтримують дії воєнного характеру, просто експортуючи зерно до іноземних країн, які потребують його, щоб запобігти голоду", - наголосили у відомстві.
У міністерстві вважають, що вихід Росії із "зернової угоди", атаки по українській портовій інфраструктурі та зерновим терміналам є нічим іншим, як спробами країни-агресора усунути конкурента з ринку, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися.
"Звертаємося до партнерів всесторонньо підтримати ініціативу України щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі… Закликаємо міжнародне співтовариство засудити дії Росії та вжити відповідних заходів задля гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі як гарантії продовольчої безпеки у світі", - йдеться у заяві.
Чому Київ просить парнерів забезпечити безпеку судноплавства
Після призупинення участі Росії в "зерновій угоді" Москва почала погрожувати власникам суден, які вивозили зерно з українських портів. В США підтвердили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.
Міністерство оборони України заявило, що з 21 липня 2023 року Київ може розглядати всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують до портів, які контролює РФ, такими, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
Міноборони також попередило про запровадження заборони на судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України. Рішення набирає чинності з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.