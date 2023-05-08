Немецкие подсанкционные товары попадают в Россию через страны СНГ

После начала полномасштабного вторжения и введения санкций против России наблюдается рост экспорта товаров германского происхождения в страны СНГ. Об этом говорится в материале Bild, в котором ссылаются на данные Федерального статистического ведомства Германии.

Поэтому власти Германии подозревают, что из-за третьих стран, параллельным импортом в обход санкций, Россия завозит немецкие товары, которых ей не хватает.

"Экспорт в Казахстан, Армению и Грузию с начала войны: удвоился. Наблюдалось увеличение примерно на 150 процентов в Таджикистан и 77 процентов в Беларусь, тогда как экспорт в Кыргызстан вырос на 994 процента”, - пишут в СМИ.

По подсчетам Восточного комитета германской экономики, за 2022 год увеличился экспорт из Германии:

автомобилей и автозапчастей: в Казахстан – на 507%, в Армению – на 761%;

химической продукции: в Казахстан – на 129%, в Армению – на 110%;

электрооборудование: в Узбекистан - на 105%, в Армению - на 344%;

металлопродукции: в Казахстан – на 137%;

одежда: в Казахстан – на 88%.

На увеличение экспорта из Германии в страны СНГ уже обратил внимание спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Как стало известно, компании в обход санкций помогают продавать российские слитки золота. Согласно данным фирмы ImportGenius, собранным на основе информации по российской таможне, десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в секторе золота, помогают продавать российское золото. Фирмы наладили массовые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.

Европейский Союз готовит санкции против китайских компаний, помогающих обеспечивать Россию вооружением. В ограничительный список может попасть семь китайских компаний.

Ранее СМИ сообщали, что США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть россиянам способы обхода ограничительных мер.

Также перед встречей на саммите партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.