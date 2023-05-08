Німецькі підсанкційні товари потрапляють до Росії через країни СНД

Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження санкцій проти Росії спостерігається зростання експорту товарів німецького походження до країн СНД. Про це йдеться в матеріалі Bild, в якому посилаються на дані Федерального статистичного відомства Німеччини.

Тож влада Німеччини підозрює, що через треті країни, паралельним імпортом в обхід санкцій, Росія завозить німецькі товари, яких їй бракує.

“Експорт до Казахстану, Вірменії та Грузії з початку війни: подвоївся. Спостерігалося збільшення приблизно на 150 відсотків до Таджикистану та 77 відсотків до Білорусі, тоді як експорт до Киргизстану зріс на 994 відсотки”, - пишуть в ЗМІ.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

автомобілів та автозапчастин: до Казахстану - на 507%, до Вірменії - на 761%;

хімічної продукції: до Казахстану - на 129%, до Вірменії - на 110%;

електрообладнання: до Узбекистану - на 105%, до Вірменії - на 344%;

металопродукції: до Казахстану - на 137%;

одяг: до Казахстану - на 88%.

На збільшення експорту з Німеччини до країн СНД вже звернув увагу спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Як стало відомо, компанії в обхід санкцій допомагають продавати російські злитки золота. Згідно з даними фірми ImportGenius, які були зібрані на основі інформації з російської митниці, десятки логістичних фірм і торговців, які є дрібними гравцями в секторі золота, допомагають продавати російське золото. Фірми налагодили масові поставки до Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу і Туреччини, де немає жодних обмежень.

Європейський Союз готує санкції проти китайських компаній, які допомагають забезпечувати Росію озброєнням. До обмежувального списку може потрапити сім китайських компаній.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.

Також перед зустріччю на саміті партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.