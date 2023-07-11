Неудачный мятеж в РФ. "Вагнеровцы" дошли до ядерной базы, но внутрь не попали, - Буданов

Часть боевиков ЧВК "Вагнер" во время мятежа, произошедшего в июне в РФ, дошли до военной базы "Воронеж-45", где хранится ядерное оружие.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью Reuters.

Как сообщает издание, часть боевиков во время движения в сторону Москвы повернула к востоку по шоссе в направлении укрепленной российской армейской базы. Однако их след обрывается в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45".

По словам Буданова, "вагнеровцы" пошли гораздо дальше. Они достигли базы и хотели получить "небольшие ядерные устройства советских времен", чтобы поднять ставки в своем мятеже.

"Ведь если ты готов сражаться до последнего, то это один из объектов, значительно повышающий ставки", - заявил начальник разведки.

По его информации, единственным барьером между "вагнеровцами" и ядерным оружием была дверь в ядерное хранилище.

"Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не попали", - сказал Буданов.

Начальник ГУР уточнил, что на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно поместить в рюкзак. "Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", – сказал он.

Близкий к Кремлю источник Reuters подтвердил часть рассказа Буданова. "Контингенту "Вагнера" удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы взволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы", – рассказал собеседник, не уточняя деталей.

Указывается, что именно это якобы обеспокоило Кремль и стало толчком к успешным переговорам и посредничеству самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В то же время американские официальные лица выразили сомнения в заявлении Буданова, заявив, что у них нет никаких доказательств того, что ядерное оружие или устройства были под угрозой во время мятежа.

Как отмечается, заявление Буданова является первым официальным предположением, что боевики ЧВК "Вагнер" вплотную приблизились к получению ядерного оружия, что представляет значительный вызов авторитету российского диктатора Владимира Путина.

Неудачный мятеж ППК "Вагнер" в РФ

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану". Сам Пригожин уехал в Белоруссию.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.