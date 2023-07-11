Невдалий заколот у РФ. "Вагнерівці" дішли до ядерної бази, але всередину не потрапили, - Буданов

Частина бойовиків ПВК "Вагнер" під час заколоту, який відбувся у червні у РФ, дійшли до військової бази "Воронєж-45", де зберігається ядерна зброя.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю Reuters.

Як повідомляє видання, частина бойовиків під час руху у бік Москви повернула на схід по шосе в напрямку укріпленої російської армійської бази. Однак їх слід обривається за 100 км від ядерної бази "Воронєж-45".

За словами Буданова, "вагнерівці" пішли набагато далі. Вони досягли бази і хотіли отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів", щоб підняти ставки у своєму заколоті.

"Адже якщо ти готовий битися до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", - заявив начальник розвідки.

За його інформацією, єдиним бар'єром між "вагнерівцями" і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища.

"Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили", - сказав Буданов.

Начальник ГУР уточнив, що на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна вмістити в рюкзак. "Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків", - сказав він.

Близьке до Кремля джерело Reuters підтвердило частину розповіді Буданова. "Контингенту "Вагнера" "вдалося потрапити в зону особливого інтересу, в результаті чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси", – розповів співрозмовник, не уточнюючи деталей.

Вказується, що саме це нібито занепокоїло Кремль і стало поштовхом до успішних переговорів та посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Водночас американські офіційні особи висловили сумніви щодо заяви Буданова, заявивши, що вони не мають жодних доказів того, що ядерна зброя або пристрої були під загрозою під час заколоту.

Як зазначається, заява Буданова є першим офіційним припущенням, що бойовики ПВК "Вагнер" впритул наблизилися до отримання ядерної зброї, що становить значний виклик авторитету російського диктатора Володимира Путіна.

Невдалий заколот ПВК "Вагнер" в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом". Сам Пригожин виїхав у Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.