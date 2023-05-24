Нидерланды выделят 260 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины

Правительство Нидерландов приняло решение выделить 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Глава ведомства Кайса Оллонгрен в Брюсселе, сообщая о выделении денег на боеприпасы, также обсудила с коллегами будущую военную поддержку Украины, наращивание производственных мощностей и новые оборонные проекты.

В ведомстве отметили, что в настоящее время украинские военные проходят обучение через Миссию военной помощи ЕС. К концу мая их количество достигло 15,2 тысячи бойцов, за подготовку части из которых отвечает Минобороны Нидерландов. Недавно страна дополнительно отправила 10 военных для обучения украинского батальона. Еще одно обучение батальона запланировано на конец 2023 года.

Напомним, решение относительно совместной закупки боеприпасов для Украины Совет ЕС поддержал в апреле. Вместе с предыдущим решением о скорой поставке боеприпасов из имеющихся запасов ЕС выделил на эти цели 2 млрд евро.

Ранее между странами-членами ЕС существовали разногласия по этому вопросу. Франция настаивала на том, чтобы в производстве боеприпасов были использованы составляющие исключительно из стран ЕС и Норвегии, но Польша, которую поддержали другие страны блока, выступала против такого формата.