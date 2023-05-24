Нідерланди виділять 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

Уряд Нідерландів прийняв рішення виділити 260 мільйонів євро на спільну закупівлю боєприпасів для України. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Очільниця відомства Кайса Оллонгрен в Брюсселі, повідомляючи про виділення грошей на боєприпаси, також обговорила з колегами майбутню військову підтримку України, нарощування виробничих потужностей та нові оборонні проєкти.

У відомстві зазначили, що наразі українські військові проходять навчання через Місію військової допомоги ЄС. До кінця травня їхня кількість досягла 15,2 тисяч бійців, за підготовку частини з яких відповідає Міноборони Нідерландів. Нещодавно країна додатково відправила 10 солдатів для навчання українського батальйону. Ще одне велике навчання батальйону заплановано на кінець 2023 року.

Нагадаємо, рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України Рада ЄС підтримала у квітні. Разом з попереднім рішенням про швидке постачання боєприпасів з наявних запасів ЄС виділив на ці цілі 2 млрд євро.

Раніше між країнами-членами ЄС існували розбіжності з цього питання. Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС та Норвегії, але Польща, яку підтримали інші країни блоку, виступала проти такого формату.