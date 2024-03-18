Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в первой половине 2024 года, - Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль надеется, что начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз состоится в первом полугодии 2024 года.

Об этом он сказал в интервью Euractiv.

Украина способна выполнить свое "домашнее задание" очень быстро

"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского Совета на ближайшем заседании (на этой неделе) и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года", - подчеркнул Шмигаль.

Он напомнил, что на прошлой неделе Европейская комиссия направила проект переговорных рамок для переговоров по вступлению Украины и Молдовы странам-членам ЕС.

"Мы надеемся, что наши европейские партнеры одобрят его без каких-либо дополнительных поправок, как предлагает Европейская комиссия. Президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС, но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше", сразу после нашей победы", - заметил премьер-министр.

По его мнению, Украина способна выполнить свое "домашнее задание" очень быстро.

"Я считаю, что это займет у нас не больше двух лет", – подчеркнул Шмигаль.

Сопротивление Венгрии и других стран

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его то, что некоторые страны-члены ЕС, такие как Венгрия, будут стремиться замедлить процесс по двусторонним вопросам, премьер-министр отметил, что "спорные вопросы могут быть решены во время переговоров в течение двухлетнего процесса".

Также глава правительства убежден, что заявка Украины не столкнется с сопротивлением со стороны ряда государств-членов ЕС из-за больших расходов.

"Украина принесет в ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения", - подчеркнул Шмигаль.

Следует отметить, следующие шаги по вступлению Украины в ЕС лидеры государств Евросоюза рассмотрят на саммите на этой неделе 21-22 марта.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Отметим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта. Босния же подала заявку еще в феврале 2016 года и получила статус кандидата только 15 декабря 2022 года .