Переговори про вступ України в ЄС розпочнуться у першій половині 2024 року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що початок переговорів про вступ України в Європейський Союз станеться у першому півріччі 2024 року.

Про це він сказав в інтерв’ю Euractiv.

Україна здатна виконати своє "домашнє завдання" дуже швидко

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської Ради на найближчому засіданні (цього тижня) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", - підкреслив Шмигаль.

Він нагадав, що минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС.

"Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія. Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", - зауважив прем'єр-міністр.

На його думку, що Україна здатна виконати своє "домашнє завдання" дуже швидко.

"Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років", – наголосив Шмигаль.

Спротив Угорщини та інших країн

Відповідаючи на запитання, чи не турбує його те, що деякі країни-члени ЄС, такі як Угорщина, прагнутимуть уповільнити процес через двосторонні питання, прем'єр-міністр зауважив, що "спірні питання можуть бути вирішені під час переговорів протягом дворічного процесу".

Також очільник Уряду переконаний, що заявка України не зіткнеться з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати.

"Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання", - підкреслив Шмигаль.

Зауважимо, наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – вже 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня. Боснія ж подала заявку ще в лютому 2016 року і набула статусу кандидата лиш 15 грудня 2022 року.