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Подрыв Каховской ГЭС: разведка Британии прогнозирует еще больше подтоплений территорий

Подрыв Каховской ГЭС: разведка Британии прогнозирует еще больше подтоплений территорий
Подтопления в Херсонской области. Фото: МВД

Дамба Каховской ГЭС, которую 6 июня подорвали россияне, вероятно, будет еще больше разрушена в течение следующих нескольких дней. Это может привести к дополнительным затоплениям территорий.

Об этом сообщает разведка Британии.

В разведке напомнили, что уровень воды в Каховском водохранилище перед прорывом был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особо большим объемом воды.

В то же время, аналитики отмечают, что Запорожская атомная электростанция вряд ли столкнется с дополнительными проблемами с безопасностью вследствие падения уровня воды в водохранилище.

"Конструкция дамбы, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.

Автор:
Нина Комащенко