Підрив Каховської ГЕС: розвідка Британії прогнозує ще більше підтоплень територій

Дамба Каховської ГЕС, яку 6 червня підірвали росіяни, ймовірно, зазнає ще більших руйнувань впродовж наступних кількох днів. Це може спричинити додаткові затоплення територій.

Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що рівень води в Каховському водосховищі перед проривом був рекордно високим, що призвело до затоплення території нижче за течією особливо великим об'ємом води.

Водночас аналітики зазначають, що Запорізька атомна електростанція навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.

"Конструкція дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.