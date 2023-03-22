Правительство Германии готовится легализовать каннабис в стране

В Германии подготовили законопроект о легализации каннабиса в рамках реформ, которые дадут зеленый свет потреблению и продаже конопли. В правительстве заявили, что документ получил положительную оценку Европейской комиссии, исполнительной власти ЕС.

Законопроект планируют принять в течение весны 2023 года, передает CNBC.

Правительство представило проект закона о легализации каннабиса в октябре 2022 года, но в Минздраве страны подчеркнули, что документ одобрят только при условии поддержки соответствующих европейских органов.

Планируется, что каннабис больше не будет классифицироваться как наркотик, а граждане старше 18 лет смогут иметь при себе до 30 грамм вещества для личного использования. Потребители также смогут свободно выращивать дома до трех растений, а лицензированные магазины и аптеки смогут продавать продукты с каннабиса.

В случае одобрения парламентом, законопроект внедрят поэтапно до середины 2024 года. Директор музея в Берлине, посвященный конопли и всему, что с ней связано, Штеффен Гейер со ссылкой на свои источники в правительстве утверждает, что 1 мая 2023 года станет днем, когда Германия легализовала марихуану для личного пользования.

Тем временем в Украине Верховная Рада планирует рассмотреть правительственный законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ предлагает создать нормативные условия для законного ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настойок каннабиса в определенных законом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также его сортов в определенных сферах деятельности.

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