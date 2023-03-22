Уряд Німеччини готується легалізувати канабіс в країні

В Німеччині підготували законопроєкт про легалізацію канабісу в рамках реформ, які дадуть зелене світло споживанню та продажу конопель. В уряді заявили, що документ отримав позитивну оцінку від Європейської комісії, виконавчої влади ЄС.

Законопроєкт планують прийняти протягом весни 2023 року, передає CNBC.

Уряд представив проєкт закону про легалізацію канабісу в жовтні 2022 року, але в МОЗ країни підкреслили, що документ схваллять лише за умови підтримки відповідних європейських органів.

Планується, що канабіс більше не буде класифікуватися як наркотик, а громадяни старше 18 років зможуть мати при собі до 30 грамів речовини для особистого використання. Споживачі також зможуть вільно вирощувати вдома до трьох рослин, а ліцензовані магазини та аптеки зможуть продавати продукти з канабісу.

У разі схвалення парламентом законопроєкт впровадять поетапно до середини 2024 року. Директор музею у Берліні, присвячений коноплі та всьому, що з нею пов'язано, Штеффен Гейєр з посиланням на свої джерела в уряді стверджує, що 1 травня 2023 року стане днем, коли Німеччина легалізувала марихуану для особистого користування.

Тим часом в Україні Верховна Рада планує розглянути урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу. Документ пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів та настоянок канабісу у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у певних сферах діяльності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com