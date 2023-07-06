Предоставление кассетных боеприпасов Украине. В Белом доме заявили об "активном рассмотрении" этого вопроса

Администрация президента США Джо Байдена оценивает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс, передает "Голос Америки".

"Этот вопрос активно рассматривается. У меня нет объявления в этот момент по этому поводу. Наш фокус на том, чтобы продолжать оснащение Украины широким спектром боеприпасов, которые они активно используют, смело защищая свою страну и свой суверенитет от незаконного нападения России, военных преступлений и зверств", – сказал он.

Кассетные боеприпасы для Украины: хронология обсуждений

Кассетные боеприпасы – это снаряды, применяемые путем наведения на цель и содержащие суббоеприпасы, которые распространяются на значительную площадь, соответственно, увеличивая количество потенциальных жертв.

В более чем 120 странах, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, это оружие запрещено для использования, производства и накопления запасов. Однако некоторые государства, в частности США и Украина, не присоединялись к Конвенции. Этого не сделала и Россия, которая неоднократно наносила удары такими снарядами по Украине.

В декабре 2022 года телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов. В тот момент журналисты указывали, что Вашингтон продолжает рассматривать вариант поставки такого оружия уже несколько месяцев.

Позже, в марте 2023-го, Reuters со ссылкой на членов Палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита информировало, что Украина включила кассетные бомбы в запрос помощи от США, чтобы сбрасывать снаряды с беспилотников на российские силы.

Ближе к концу того месяца вопрос стал более публичным: тогда группа из членов Конгресса США от Республиканской партии написала обращение к Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM. Это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью, содержащей несколько десятков отдельных субэлементов, поражающих территорию диаметром до 300 метров.

Просьба о предоставлении кассетных снарядов недавно была и со стороны американских законодателей из Хельсинкской группы. Представители Республиканской и Демократической партий, которые обративлись к Байдену, считают, что кассетные боеприпасы могут помочь ВСУ прорвать укрепленные российские линии.

И вот 6 июля The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена написало, что США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. По данным Reuters, это вооружение войдет в следующий пакет военной помощи от Штатов, который будет объявлен в пятницу, 7 июля.