Надання касетних боєприпасів Україні. У Білому домі заявили про "активний розгляд" цього питання

Адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це заявив заступник прессекретаря Білого Дому Ендрю Бейтс, передає "Голос Америки".

"Це питання активно розглядається. У мене немає оголошення в цей момент з цього приводу. Наш фокус на тому, щоб продовжувати оснащення України широким спектром боєприпасів, які вони активно використовують, відважно захищаючи свою країну та свій суверенітет від незаконного нападу Росії, воєнних злочинів і звірств", – сказав він.

Касетні боєприпаси для України: хронологія обговорень

Касетні боєприпаси – це снаряди, які застосовується шляхом наведення на ціль і містять суббоєприпаси, які поширюються на значну площу, відповідно, збільшуючи кількість потенційних жертв.

У понад 120 країнах, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів, ця зброя заборонена для використання, виробництва й накопичення запасів. Однак деякі держави, зокрема США та Україна, не приєднувалися до Конвенції. Цього не зробила й Росія, яка неодноразово завдавала ударів такими снарядами по Україні.

У грудні 2022 року телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів. На той момент журналісти вказували, що Вашингтон продовжує розглядати варіант постачання такої зброї вже кілька місяців.

Пізніше, у березні 2023-го, Reuters із посиланням на членів Палати представників США Джейсона Кроу та Адама Сміта інформувало, що Україна включила касетні бомби у запит допомоги від США, щоб скидати снаряди з безпілотників на російські сили.

Ближче до кінця того місяця питання стало більш публічним: тоді група з членів Конгресу США від Республіканської партії написала листа-звернення до Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною, що містить кілька десятків окремих субелементів, якими уражається територія діаметром до 300 метрів.

Прохання про надання касетних снарядів нещодавно було й з боку американських законодавців із Гельсінської групи. Представники Республіканської й Демократичної партій, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії.

І ось 6 липня The New York Times із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена написало, що США таки оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів. За даними Reuters, це озброєння ввійде до наступного пакета військової допомоги від Штатів, який буде оголошено в пʼятницю, 7 липня.