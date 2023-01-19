Президент Европейского совета прибыл в Украину

Глава Евросовета Шарль Мишель 19 января прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил в Facebook.

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"Содержательные переговоры с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы добиться еще больших", — прокомментировал глава государства свою встречу с европейским дипломатом.

Также глава Европейского Совета посетил военный госпиталь в Киеве. Кроме того, он возложил цветы к Стене Памяти павших защитников в российско-украинской войне.

"Потрясен мужеством ветеранов в реабилитационном центре. Украина несокрушима", - заявил он.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Мишель планирует провести встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами парламента.

Напомним, перед своим визитом в Киев он написал в Twitter: "На пути в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки".

Ранее Шмигаль заявлял, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и более десяти еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели. До этого последними среди иностранных лидеров в Украину приезжали президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда, Гитанас Науседа.